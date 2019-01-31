Треть маршруток в Украине оказались опасными для пассажиров

Укртрансбезопасность проверила 120 тысяч единиц общественного транспорта

Треть маршруток в Украине оказались опасными для пассажиров 2019-01-31T13:43:00+02:00 Транспорт Укртрансбезопасность проверила 120 тысяч единиц общественного транспорта

Украинские автобусы рассыпаются на ходу. Подобные случаи проиходят практически по всей стране, и в Бердянске, и Днепре, и даже в Киеве.

По словам экспертов, опасные ситуации создают сами водители, поскольку в погоне за наживой набирают пассажиров больше, чем может выдержать маршрутка. Из-за перегруза в салоне на полуось создается большая нагрузка, которая может в один прекрасный момент не выдержать и треснуть. Соответственно, может отпасть колесо. И хорошо, если это не произойдет на бешеной скорости.

В Укртрансбезопасности отмечают, что в стране действовал мораторий на контроль коммунального автопарка. Впрочем, в пределах полномочий служба все-таки таки проверяла техническое состояние маршруток.

Выяснилось, что из 120 тысяч обследованных автобусов треть оказалась неисправной или опасной для перевозки пассажиров.

Сейчас в государстве разрабатывается новая методика проверок общественного транспорта и после утверждений критериев, уже стартуют проверки.

Впрочем, по словам специалистов, для существенного улучшения состояния общественного транспорта в Украине понадобится не один год.

Напомним, на проспекте Ватутина в Киеве у маршрутки прямо на ходу взорвалось колесо.

Ранее в Запорожье у маршрутки во время движения оторвалось колесо. Впрочем, данный инцидент обошелся без пострадавших, поскольку маршрутка ехала не быстро.

Следует напомнить, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что вскоре пассажирские перевозки в Украине ждут изменения, которые позволят усилить безопасность пассажиров.

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