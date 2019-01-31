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Треть маршруток в Украине оказались опасными для пассажиров

31 января, 13:43

Укртрансбезопасность проверила 120 тысяч единиц общественного транспорта

Треть маршруток в Украине оказались опасными для пассажиров Транспорт Укртрансбезопасность проверила 120 тысяч единиц общественного транспорта

Украинские автобусы рассыпаются на ходу. Подобные случаи проиходят практически по всей стране, и в Бердянске, и Днепре, и даже в Киеве. 

По словам экспертов, опасные ситуации создают сами водители, поскольку в погоне за наживой  набирают пассажиров больше, чем может выдержать маршрутка. Из-за перегруза в салоне на полуось создается большая нагрузка, которая может в один прекрасный момент не выдержать и треснуть. Соответственно, может отпасть колесо. И хорошо, если это не произойдет на бешеной скорости. 

В Укртрансбезопасности отмечают, что в стране действовал мораторий на контроль коммунального автопарка. Впрочем, в пределах полномочий служба все-таки таки проверяла техническое состояние маршруток. 

Выяснилось, что из 120 тысяч обследованных автобусов треть оказалась неисправной или опасной для перевозки пассажиров.

Сейчас в государстве разрабатывается новая методика проверок общественного транспорта и после утверждений критериев, уже стартуют проверки.

Впрочем, по словам специалистов, для существенного улучшения состояния общественного транспорта в Украине понадобится не один год.

Напомним, на проспекте Ватутина в Киеве у маршрутки прямо на ходу взорвалось колесо

Ранее в Запорожье у маршрутки во время движения оторвалось колесо. Впрочем, данный инцидент обошелся без пострадавших, поскольку маршрутка ехала не быстро.

Следует напомнить, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что вскоре пассажирские перевозки в Украине ждут изменения, которые позволят усилить безопасность пассажиров.

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Тег автобус, проверка, маршрутка, общественный транспорт, Укртрансбезопасность

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