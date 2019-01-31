Треть маршруток в Украине оказались опасными для пассажиров
Укртрансбезопасность проверила 120 тысяч единиц общественного транспорта
Украинские автобусы рассыпаются на ходу. Подобные случаи проиходят практически по всей стране, и в Бердянске, и Днепре, и даже в Киеве.
По словам экспертов, опасные ситуации создают сами водители, поскольку в погоне за наживой набирают пассажиров больше, чем может выдержать маршрутка. Из-за перегруза в салоне на полуось создается большая нагрузка, которая может в один прекрасный момент не выдержать и треснуть. Соответственно, может отпасть колесо. И хорошо, если это не произойдет на бешеной скорости.
В Укртрансбезопасности отмечают, что в стране действовал мораторий на контроль коммунального автопарка. Впрочем, в пределах полномочий служба все-таки таки проверяла техническое состояние маршруток.
Выяснилось, что из 120 тысяч обследованных автобусов треть оказалась неисправной или опасной для перевозки пассажиров.
Сейчас в государстве разрабатывается новая методика проверок общественного транспорта и после утверждений критериев, уже стартуют проверки.
Впрочем, по словам специалистов, для существенного улучшения состояния общественного транспорта в Украине понадобится не один год.
Напомним, на проспекте Ватутина в Киеве у маршрутки прямо на ходу взорвалось колесо.
Ранее в Запорожье у маршрутки во время движения оторвалось колесо. Впрочем, данный инцидент обошелся без пострадавших, поскольку маршрутка ехала не быстро.
Следует напомнить, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что вскоре пассажирские перевозки в Украине ждут изменения, которые позволят усилить безопасность пассажиров.
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