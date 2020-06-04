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Турция возобновляет полеты в Украину: билеты уже в продаже

4 июня, 17:41

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Главная турецкая авиакомпания разрешила бронировать билеты уже с середины июня

Турция и Украина достигли соглашения о возобновлении авиасообщения, которое прервалось из-за всемирной пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом, как сообщает Daily Sabah, на брифинге 4 июня заявил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

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"Мы пришли к соглашению с Турецкой Республикой Северного Кипра, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Объединенными Арабскими Эмиратами, Молдовой, Узбекистаном, Украиной, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией", – сказал министр.

В целом же с 10 июня страна планирует постепенно возобновить полеты в и из 40 стран мира, и еще с 92 на этот счет продолжаются переговоры.

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При этом Караисмаилоглу не уточнил, на какое именно число запланировано возобновление украинско-турецкого авиасообщения, но, согласно данным о продаже билетов флагманского перевозчика Турции Turkish Airlines, это может случиться уже 15 июня – билеты на эту дату уже поступили в продажу. В этот же день правительство планирует снять запрет на коммерческие авиаперевозки.

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Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Турция намеревалась открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.

Когда и какие другие страны планируют открыть границы для украинцев, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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