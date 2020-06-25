Туристов в аэропортах Турции будут тестировать на коронавирус

К 1 июля 2020 года – дате, с которой украинцы смогут свободно летать в Турцию, – во всех крупных аэропортах этой страны откроют тест-центры по определению наличия коронавирусной инфекции. В более мелких аэропортах тест-центры заработают с 15 июля, сообщает "Анадолу".

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Как заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, в условиях пандемии особую значимость приобретает защита здоровья жителей и гостей страны. За получением сертификата "Безопасный туризм" к Минкультуры страны обратились уже 727 гостиниц и до 900 ресторанов, отметил Эрсой.

"Турция самая безопасная страна по числу сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мер по защите от COVID-19", – сказал Эрсой.

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Он уточнил, что пандемия не изменила цели туристической индустрии страны: "К 2023 году турпоток в Турцию должен достигнуть 75 млн человек, а доходы от сферы туризма – 65 млрд. Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма в период после пандемии".

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Как сообщалось, страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить сообщение. Однако из-за того, что пандемия коронавируса развивалась в разные сроки и по различным сценариям, а также по причине отличия мер борьбы с ней, которые принимали власти государств, доступ во многие страны пока ограничен.

Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза пока оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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