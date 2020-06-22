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Украинцы смогут свободно летать в Турцию: какие рейсы уже назначили

22 июня, 12:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Украиной

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля – той же даты, когда планируют открыть внешние границы ЕС.

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Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу — семь раз в неделю и Львов — пять раз в в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Кроме этого, авиакомпания значительно расширяет международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.

Читайте также: Украинский перевозчик отменяет международные авиарейсы

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Напомним, Турция с 1 июля отменяет самоизоляцию и тестирование на коронавирус для украинских туристов.

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Как сообщалось, страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить сообщение. Однако из-за того, что пандемия коронавируса развивалась в разные сроки и по различным сценариям, а также по причине отличия мер борьбы с ней, которые предпринимались властями государств, доступ во многие страны пока ограничен.

Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза пока оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм Турция карантин рейсы авиа коронавирус turkish airlines авиасообщение

Источник: avianews.com

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