У Днепра будет аэропорт: Зеленский ознакомился с планом реконструкции

Наиболее приемлемым стал проект строительства ново взлетно-посадочной полосы на месте старой

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепропетровскую область ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленскому представили три варианта реконструкции аэропорта. Отмечается, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение построить полосу на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, а следовательно, увеличения стоимости проекта и сроков.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – сказал Зеленский.

Новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м. Для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд гривен.

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Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье – Днепр. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ на 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.

Напомним, ранее сообщалось, что между Днепром и Запорожьем построят новый аэропорт. Министр инфраструктуры Украины считает, что в этом случае лучше открыть новую воздушную гавань, чем реконструировать старые. По расчетам, благодаря работе нового аэропорта, ожидается увеличение пассажиропотока за три года на три-пять миллионов человек.

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