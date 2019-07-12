Зеленский прибыл в Днепропетровскую область

Первой точкой, куда отправился глава государства, стал Новый мост

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепропетровскую область. Его самолет уже приземлился в аэропорту Днепра. Об этом передают корреспонденты "Сегодня".

Первой точкой, куда отправился глава государства, стал Новый мост.

Затем гарант поедет на Южную объездную дорогу. Место встречи выбрано не просто так. Строительство второй очереди объезда Днепра началось еще в 2013 году. Тогда удалось сделать около 46 % всех работ. Служба автомобильных дорог планирует продолжить строительство. И, как известно, для этого необходимы деньги. Южная объездная будет соединять Запорожское шоссе с Южным мостом. Это необходимо для того, чтобы разгрузить городские дороги.

Как мы писали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Напомним, на этой неделе Зеленский посетил Бориспольский горсовет. Визит закончился скандалом. После представления нового главы Киевской области, украинский лидер выгнал из помещения секретаря Борспольского горсовета Ярослава Годунка. Это произошло из-за того, что президент узнал о его криминальном прошлом.

А в четверг, июля, Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Кроме того, в августе-сентябре может состояться первая втреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.





Состав нашей делегации не разглашают, но это уже их второй визит в Соединенные Штаты за последнее время. Повестка дня переговоров лидеров США и Украины понятна: военная и финансовая помощь, санкции против "Северного потока-2" и поддержка в противодействии российской агрессии как минимум, а как максимум – вхождение Штатов в переговорный процесс с Россией по Донбассу.

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