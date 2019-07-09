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Украина, Беларусь и Литва запустили новый грузовой поезд: появились фото

9 июля, 15:48

В "Укрзализныце" поделились планами по развитию маршрута

Фото: Евгений Кравцов, Facebook

"Укрзализныця" (УЗ), которая планирует пустить новый грузовой поезд в Германию, совместно с Белорусской и Литовской железными дорогами запустила регулярный контейнерный поезд Containerships Train сообщением Литва – Беларусь – Украина.

Поезд будет курсировать по маршруту Драугисте (Литва) – Бровары (Украина) дважды в неделю. В первом составе – 65 контейнеров.

"Последний год можно называть "контейнерным бумом" в "Укрзализныце". Containerships Train – наш 22-й контейнерный поезд, курсирующий по Украине. Конкурентная скорость доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов, понятный график. Добавьте к этому уменьшение логистических издержек в среднем на 25%. Выгоды неоспоримые", – написал на своей странице в Facebook глава УЗ Евгений Кравцов.

Фото: Евгений Кравцов, Facebook

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В перспективе УЗ планирует организовать контейнерные перевозки в Одесский морской порт.

"Драугисте находится рядом с Клайпедским портом. Так что где-то с осени планируем еще один маршрут – уже в Одесский морской порт. Учитывая переориентацию отечественного экспорта в страны ЕС и увеличение грузов, адресованных на морские порты, именно контейнерные перевозки пригодятся", – написал Кравцов.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что решение о запуске через Украину контейнерного поезда Китай – Польша уже выходит на финишную прямую.

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном – на 24%, экспортном – на 17%, внутреннем – на 11% и импортном – на 8%.

Также сообщалось, что УЗ планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек. Подробности – в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег Укрзализныця, поезд, поезда, перевозки, Кравцов, грузовые перевозки, Евгений Кравцов, грузовой поезд

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