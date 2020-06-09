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Украина готовится к запуску международных рейсов: в МИД назвали страны

9 июня, 15:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиасообщение смогут открыть с теми государствами, которые не ограничивают въезд украинцев

После того как Украина открыла внутреннее авиасообщение с 5 июня, Министерство иностранных дел перешло к обсуждению возобновления полетов в ряд иностранных государств. Международное сообщение, напомним, планируют запустить с 15 июня.

Как рассказал заминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Интерфакс-Украина", этот вопрос активно обсуждается со странами "где есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения". Речь, по его словам идет о таких государствах:

  • Азербайджан;
  • Болгария;
  • Грузия;
  • Турция;
  • Кипр.

"Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение, а также отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины. Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы обязательно будем информировать общество", – сказал Енин.

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Заместитель министра отметил, что МИД активно изучает зарубежный опыт и консультируется с иностранными партнерами относительно постепенного восстановления авиационного сообщения.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что страны, которые отменили регулярное авиасообщение, постепенно будут его открывать, начав прежде всего с внутренних рейсов. Также страны постепенно будут снимать ограничения для категорий граждан, которым разрешается въезд в страну. В ЕС это будет касаться прежде всего граждан ЕС", – пояснил он.

Напомним, внутреннее железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. О запуске международных ж/д рейсов пока не сообщалось.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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