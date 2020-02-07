Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшества

Госавиаслужба задумалась об изменении правил для пассажиров и авиакомпаний, но перемены ждут и автомобильных перевозчиков. Дело в том, что Украина и Беларусь договорились о полной либерализации автоперевозок грузов и пассажиров между странами.
Это решение предполагает, что перевозчикам больше не понадобятся специальные разрешения. Правда, верифицировать соглашение еще должна Верховная Рада.
"Перевозчики не будут зависеть от количества разрешений и не будут терять время на их оформление, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на них", – отметили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
Как объяснил министр инфраструктуры Владислава Криклий, подписание нового протокола предоставит новые возможности не только для самих автоперевозок, но и для развития товарооборота между странами.
Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. До этого в мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года – с Великобританией.
Напомним, ранее в Кабмине инициировали еще один проект. Он предполагает, что украинские перевозчики за три минуты будут получать разрешения, и при этом не платить никаких взяток. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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