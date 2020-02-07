Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшества

7 февраля, 12:50

В Мининфраструктуры рассказали о новых транспортных договоренностях

На ремонт дорог в Запорожской области выделено 233 миллиона гривен

На ремонт дорог в Запорожской области выделено 233 миллиона гривен / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

Госавиаслужба задумалась об изменении правил для пассажиров и авиакомпаний, но перемены ждут и автомобильных перевозчиков. Дело в том, что Украина и Беларусь договорились о полной либерализации автоперевозок грузов и пассажиров между странами.

Это решение предполагает, что перевозчикам больше не понадобятся специальные разрешения. Правда, верифицировать соглашение еще должна Верховная Рада.

"Перевозчики не будут зависеть от количества разрешений и не будут терять время на их оформление, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на них", – отметили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Реклама

Как объяснил министр инфраструктуры Владислава Криклий, подписание нового протокола предоставит новые возможности не только для самих автоперевозок, но и для развития товарооборота между странами.

В тренде
Гривня удержалась: в Украине резко подешевели доллар и евро

Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. До этого в мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года – с Великобританией.

Напомним, ранее в Кабмине инициировали еще один проект. Он предполагает, что украинские перевозчики за три минуты будут получать разрешения, и при этом не платить никаких взяток. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Беларусь разрешение Украина перевозчики перевозки перевозка пассажиров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на заправках
Цены на заправках "испугались" ЗеленскогоАвто
Коронавирус не ударит по экономике Украины: Милованов объяснил почему
Коронавирус не ударит по экономике Украины: Милованов объяснил почемуЭкономика
В Украине построят скоростные автобаны: опубликована карта
В Украине построят скоростные автобаны: опубликована картаТранспорт
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – Кличко
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – КличкоТранспорт
Открыт
Открыт "цветочный" подземный переход на "Святошине": как было и как стало (фото)Коммуналка
Без лишней бюрократии: в Украине стартует эксперимент по ремонту дорог
Без лишней бюрократии: в Украине стартует эксперимент по ремонту дорогТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...