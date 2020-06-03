Украина возобновляет авиасообщение: Шмыгаль назвал даты

Сначала самолеты начнут летать только на внутренних маршрутах

Украина уже с 5 июня откроет внутреннее авиасообщение, а международные рейсы будут осуществляться с 15 июня. Об этом заявил премьер-министр Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров 3 июня.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня – заграничное авиасообщение", – сказал глава правительства.

Международное авиасообщение будет возобновлено з государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Напомним, железнодорожное сообщение возобновилось с 1 июня. При этом поезда ходят пока только в центр и на восток страны, а маршруты на запад откроются с 4 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку:

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В дальнейшем "Укрзализныця" будет назначать поезда в зависимости от пассажиропотока и разрешений от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций.

При этом в условиях карантина в вагоны поездов пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. При посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми. А на большинстве маршрутов билеты продают только на половину мест.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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