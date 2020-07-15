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Украинцам возвращают поезда: сколько маршрутов запустила "Укрзализныця"

15 июля, 15:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пассажирам напомнили о противоэпидемических правилах

"Укрзализныця" (УЗ), которая ранее запустила шесть поездов на морские курорты, в целом возобновила курсирование почти половины поездов, которые ходили по Украине до введения карантина. Так, по железными дорогам Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных, сообщила пресс-служба компании.

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Это 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поездов, уточнил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

"Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - цитирует Юрика пресс-служба.

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Он напомнил, что пассажирам, путешествуя по железной дороге и находясь на вокзалах и станциях, нужно придерживаться противоэпидемических мероприятий.

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"Надевайте маски, придерживайтесь социальной дистанции и дезинфицируйте руки. От этого зависит дальнейшее развитие ситуации с распространением инфекции и интенсивность восстановления железнодорожного сообщения", – сказал Юрик.

Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям. Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+".

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Источник: Сегодня

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