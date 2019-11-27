Украинцев обвинили в участии в акции протеста литовских перевозчиков

Акция протеста в Литве. Фото: ru.delfi.lt

В Литве, где количество украинцев за последние годы выросло, украинских водителей обвинили в участии в акции протеста литовских перевозчиков. Об этом пишет DELFI.

27 ноября в Вильнюсе Литовская ассоциация перевозчиков провела акцию протеста против решения властей повысить зарплату водителям. Во время акции колонна тягачей с полуприцепами в сопровождении полицейских экипажей медленно ездила по центральной части города.

Как сообщается, тягачами управляли как водители, так и несколько предпринимателей

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В Литовском альянсе профсоюзов, который поддерживает повышение зарплат, сообщили, что частью тягачей, участвовавших в акции, управляли белорусы и украинцы.

Глава Литовского альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас сказал, что вряд ли участвующие в акции украинцы понимают, где они находятся. "Понимают ли они, зачем они едут? С другой стороны, почему бы не поехать, ведь за 20 минут получишь 100 евро?" – задал он риторический вопрос.

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Возможности поговорить с водителями у журналистов не было. По данным ассоциации Linavа, все разрешения на проведение акции получены.

Перевозчики решили провести такую акцию после того, как правительство приняло поправки и намеревается увеличить коэффициент зарплат водителей с 1,3 до 1,65

Ранее сообщалось, что Литва введет ограничения на работу для иностранцев.

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