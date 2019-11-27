Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Украинцев обвинили в участии в акции протеста литовских перевозчиков

27 ноября, 14:30

Литовская ассоциация перевозчиков провела акцию протеста против решения властей повысить зарплату водителям

Акция протеста в Литве. Фото: ru.delfi.lt

Акция протеста в Литве. Фото: ru.delfi.lt

В Литве, где количество украинцев за последние годы выросло, украинских водителей обвинили в участии в акции протеста литовских перевозчиков. Об этом пишет DELFI.

27 ноября в Вильнюсе Литовская ассоциация перевозчиков провела акцию протеста против решения властей повысить зарплату водителям. Во время акции колонна тягачей с полуприцепами в сопровождении полицейских экипажей медленно ездила по центральной части города.

Как сообщается, тягачами управляли как водители, так и несколько предпринимателей

Реклама

В Литовском альянсе профсоюзов, который поддерживает повышение зарплат, сообщили, что частью тягачей, участвовавших в акции, управляли белорусы и украинцы.

Глава Литовского альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас сказал, что вряд ли участвующие в акции украинцы понимают, где они находятся. "Понимают ли они, зачем они едут? С другой стороны, почему бы не поехать, ведь за 20 минут получишь 100 евро?" – задал он риторический вопрос.

В тренде
Украинцам предложат страховую цену на газ: эксперт рассказал об экономии

Возможности поговорить с водителями у журналистов не было. По данным ассоциации Linavа, все разрешения на проведение акции получены.

Перевозчики решили провести такую акцию после того, как правительство приняло поправки и намеревается увеличить коэффициент зарплат водителей с 1,3 до 1,65

Ранее сообщалось, что Литва введет ограничения на работу для иностранцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Литва протесты заробитчане украинцы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санкции Путина против Грузии нанесли колоссальный ущерб России
Санкции Путина против Грузии нанесли колоссальный ущерб РоссииТранспорт
По Украине назначили семь дополнительных поездов к Новому году и Рождеству
По Украине назначили семь дополнительных поездов к Новому году и РождествуТранспорт
На дорогах Украины станет больше радаров TruCAM: опубликована карта
На дорогах Украины станет больше радаров TruCAM: опубликована картаАвто
Украинский лоукостер начал летать в Израиль: озвучена цена билетов
Украинский лоукостер начал летать в Израиль: озвучена цена билетовТранспорт
Администрация морпортов Украины готовит против России миллиардный иск: подробности
Администрация морпортов Украины готовит против России миллиардный иск: подробностиТранспорт
Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам
Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсамТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...