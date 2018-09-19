Литва введет ограничения на работу для иностранцев

Чиновники будут определять, сколько заробитчан пустить в страну и на какие специальности их трудоустроить

Ограничения на работу для иностранцев введет Литва – одна из самых популярных стран среди украинских заробитчан. Из-за готовности гастарбайтеров работать за копейки работу теряют сами литовцы. О предстоящих нововведениях – в очередном материале цикла "Дома лучше".

От 20 до 30 процентов граждан Литвы сейчас находятся за пределами своей страны. В поисках лучшей работы и более высоких зарплат они отправились в более богатые государства Европы – в частности, в скандинавские страны. А на замену им на вакантные места едут в основном украинцы и белорусы.

"Большинство людей приезжает на тяжелые работы, на которых за такие маленькие деньги литовцы не работают", – отмечает журналист-расследователь издания 15min.lt Мариус Йокубайтис.

В основном заробитчане работают дальнобойщиками и строителями. Популярный канал попадания в Литву – через Польшу, ведь получить польскую рабочую визу гораздо легче, чем литовскую.

"Приезжают командировочные рабочие через Польшу, но работают тут как субподрядчики, а после разбирательства дела устанавливается, что в Польше они даже не устроены на работу. Ими подписываются документы, которые недействительны", – объяснил заместитель главного инспектора Государственной инспекции труда Литвы Далюс Чепонас.

При этом, работая за копейки, иностранцы демпингуют по зарплате, забирая "хлеб" у литовских работников, говорят в правительстве Литвы.

"Для работников из третьих стран работодатель иногда платит низшую плату, и этот так называемый социальный демпинг имеет некоторую угрозу", – отметил вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матуленис.

Наплыв работников, который ежегодно почти удваивается, подтолкнул литовские власти ввести квоты для зарубежных работников прежде всего рабочих профессий. Решение о введении ограничений должны принять в ближайшие недели.

"Будем ограничивать максимальный въезд каждый год, потому что мы хотели бы, чтобы не было неконтролируемой миграции работников из третьих стран. Конечно, большинство, которое приезжает, почти 80 процентов – это из Украины", – заявил вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матуленис.

Сколько заробитчан пустить в страну и на какие специальности их трудоустроить – чиновники будут определять раз в год. Одновременно с этим будет введен и более жесткий контроль за самими заробитчанами.

"Мы принимаем меры для того, чтобы человек, получивший трудовую визу, и занимался той деятельностью, на которую он эту визу и получил. Имеются случаи, когда люди начинают просить политического убежища или просто исчезают, так как регистрации нигде нет", – заместитель министра внутренних дел Литвы рассказал Арунас Гражулис.

Часто работники используют Литву как транзитную страну, чтобы далее "раствориться" в других государствах Евросоюза, объясняют в полиции. Тогда именно Литва, как страна, выдавшая визу, должна оплачивать еще и розыск пропавшего. Поэтому литовская власть настроена решительно, и в ближайшее время Литву из списка стран, где можно заработать, скорее всего, иностранцам придется вычеркнуть.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

Ранее мы писали о том, как украинский заробитчанин вернулся из Голландии и открыл свой агробизнес. Занялся выращиванием различных сортов тюльпанов, а также пробует себя в виноградном деле.