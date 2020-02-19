Украинцев пугает коммунальный транспорт: что мешает ездить с комфортом и по графику

Коммунальный транспорт в Украине остается драмой с элементами фарса. Транспортники тем временем регулярно отчитываются о закупках новой техники и внедрении новых технологий. Новости "Сегодня" разбирались, когда ситуация может измениться, и что мешает прогрессу.

Сейчас главный перевозчик Киева – "Киевпастранс" – обслуживает 47 дневных и четыре ночных троллейбусных маршрута. Каждый день выпускает на них почти 400 троллейбусов большого и сверхбольшого класса и почти столько же автобусов. Но хватает ли этого? Руководство коммунального предприятия и эксперты не находят общей позиции по этому вопросу. Специалист про транспортному планированию Дмитрий Беспалов подсчитывает: для удовлетворения всех потребностей нужно около 1500 транспортных средств. А глава общественной организации "Развитие инфраструктуры" Станислав Гвоздиков уверен, что подвижного состава достаточно.

Впрочем, как признают специалисты, улучшить и качество перевозок, и их скорость вполне возможно даже без увеличения количества подвижного состава.

"[Это можно сделать] за счет организационных моментов, перепланирования расписаний и заручившись поддержкой полиции, чтобы обеспечить нормальную работу выделенных полос... Будет увеличение средней скорости существующих трамваев, троллейбусов и автобусов", – говорит консультант КГГА Дмитрий Ткачук.

Еще одна острая проблема – маршрутки. Многие из них ездят по запрещенным Департаментом транспортной инфраструктуры маршрутам, дублируя движения коммунального транспорта и лишая его прибыли. История маршруток берет начало с 1990-х годов. Тогда в стране была гиперинфляция, власти не успевали повышать цены на проезд. В какой-то момент столичный транспорт даже сделали бесплатным... Но такие условия уничтожают инфраструктуры. Водители перестали получать зарплату, техника стала разворовываться. В итоге в Киеве в рабочем состоянии оказалось только метро, и ситуацию кое-как спасли микроавтобусы. Их запускали и по традиционным маршрутам, и по новым – разработанным методом научного тыка. Тогдашнее спасение теперь и обернулось проблемой.

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Новости "Сегодня" провели эксперимент и посмотрели, как ездят троллейбусы, и мешают ли им маршрутки. Например, троллейбусный маршрут №8 дублируют восемь частных перевозчиков. Специальное мобильное приложение показывает, что троллейбусы должны ходить по этому маршруту с интервалом в 5-10 минут. Правда, количество транспортных средств на маршруте почему-то колеблется – от четырех до шести – а в заявленных точках они не обнаруживаются.

По мнению экспертов, на маршруте есть виртуальные троллейбусы. И если таких фантомов не более 20% – отследить ситуацию очень трудно. А вот деньги, которые списываются на функционирование и обслуживание виртуального транспорта, вполне реальны. Кто же все контролирует? Сложный вопрос, ведь "Киевпастранс" подотчетен... "Киевпастрансу".

"Операционная деятельность "Киевпастранса" – целиком и полностью на "Киевпастрансе". Они сами себе ставят KPI, сами их контролируют", – рассказывает Беспалов.

В КГГА при этом обещают вывести на линии еще около 300 коммунальных автобусов, которые будут передвигаться по полосам для общественного транспорта и тем самым мотивировать людей пересаживаться в них из автомобилей. Но новые маршруты под эти автобусы все равно не создаются.

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"Общественные активисты проводили исследования. Даже когда закупаются новые подвижные единицы, ими заменяются старые, они не запускаются как дополнительные – старые ставятся на отстой", – объясняет активист Дмитрий.

Так в Киеве накапливается старый транспорт, который без эксплуатации превращается в хлам. Но, как объясняет Дмитрий Беспалов, этот хлам нельзя просто так списать с баланса коммунального предприятия.

А вот в Мариуполе еще несколько лет назад маршрутки откровенно пугали людей. Денег на новый транспорт в бюджете города не было, поэтому их решили занять. Город взял кредит на 13 лет у Европейского банка реконструкции (ЕБРР) и развития. На эти деньги с 2016-го по 2018-й купили 113 автобусов, трамваев и троллейбусов. Вдвое подняли цену на проезд – с четырех до восьми гривен. В целом сейчас подвижной состав пополнился на 263 единицы. Старое – сдали на металлолом. А осенью на маршруты в Мариуполе выйдет еще 72 новых автобуса.

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В Виннице тоже удалось исправить ситуацию. Транспортная реформа здесь началась в 2012 году. В то время общественные перевозки выполняли 439 маршрутных автобусов. Также было несколько сотен маршруток-нелегалов. Частники почти вытеснили трамваи и троллейбусы и перегрузили местные дороги. Но уже через несколько лет жители города на всю страну хвастались едва ли не идеальным транспортом – почти как в соседней Польше или Венгрии.

Решение транспортного вопроса в Киеве тоже может пойти по западному пути. Один из вариантов – власть нанимает транспорт и платит перевозчику за километраж. Водителя уже не волнует, есть пассажиры в салоне нет ли, поздний вечер это или выходной день, густонаселенный район окраина – он просто управляет автобусом. А если сойдет с маршрута, то город не заплатит перевозчику. Правда, нужно будет разобраться и с фантомными троллейбусами.

К слову, в Украине начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт. Что случилось и зачем это делают, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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