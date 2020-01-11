Большие планы: как может измениться транспорт Киева в 2020 году

/ Фото: Анатолий Бойко

Реклама

Киевский транспорт очень неспешно, но все меняется к лучшему. На старых маршрутах появляются новые автобусы, трамвайные линии реконструируют, а систему оплаты обещают сделать не только полезной для города, но и удобной для пассажиров. В прошлом, 2019 году, получилось не все: синяя транспортная карта уже работает, но с перебоями, реконструкцию трамвайных путей провели, но не везде, где это нужно, а на некоторых маршрутах, по отзыву пассажиров, по-прежнему не хватает автобусов.

Между тем, чиновники уверяют, что в новом, 2020 году, нас ждут новые перемены, которые сделают общественный транспорт столицы более удобным. Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет пассажиров в ближайшие месяцы.

Автобусы и троллейбусы: новый транспорт и маршруты

Конец 2019 года ознаменовался хорошими новостями: в город приехали автобусы. Три новых больших желтых "буса" прибыли на станцию технического обслуживания в декабре, еще четыре также приедут в ближайшее время. Вскоре их обещают выпустить на маршруты. Киевляне уже высказывают пожелания, где хотели бы видеть новый транспорт, но в предприятии пока не уточняют, куда отправят работать "новичков".

В целом, "Киевпастранс" обслуживает 97 муниципальных автобусных маршрутов, один из которых – ночной. Ежедневно в рейс выходит почти 500 единиц автобусов малого, большого и особо большого класса. В этом году в планах предприятия – закупка еще 30 новых автобуса.

"Такое обновление подвижного состава позволит продлить уже существующий автобусный маршрут, а также открыть два новых, один из которых будет ночным", – рассказали в "Киевпастрансе".

Также возможны изменения в троллейбусном хозяйстве: компания совместно с профильными департаментами КГГА рассматривается целесообразность строительства троллейбусного депо на Дарницкой площади, а также запуск троллейбусного движения на Русановской и Днепровской набережных.

Трамваи: реконструкция путей и новые составы

В декабре 2019-го парк "Киевпастранса" пополнился новым трамваем "в вышиванке". Такие же уже работают на линии скоростного трамвая, соединяющую Борщаговку с центральным вокзалом.

Напомним, в 2019 году на этой линии начался капитальный ремонт – первый со времен ее строительства в 80-х годах прошлого столетия. В этом году работы продолжатся. Весь процесс предусматривает два этапа работ: реконструкция путей с заменой и ремонтом всех сопутствующих к ним объектов и обновление станций. Также в рамках реконструкции предусмотрено устройство новых регулируемых пешеходных переходов через пути.

Сейчас продолжаются работы по реконструкции трамвайной линии по улице Алматинской по технологии "бархатного пути" (бесстыковые рельсы с использованием современных креплений), которая ощутимо снижает уровень шума во время движения трамваев.

"Начали модернизацию тяговой подстанции, которая питает наши трамвайчики – сделаем ее более надежной, после – заменим опоры контактной сети и саму контактную сеть. В рамках реализации проекта также предусмотрено строительство остановочных платформ. После завершения реконструкции линии поговорим о запуске современных трамваев на ДВРЗ", – поделились планами в "Киевпастрансе".

Также запланирована реконструкции трамвайной инфраструктуры от ул. Милославской до вокзала "Дарница" и на площади Тараса Шевченко. Однако на предприятии уточняют, что все будет зависеть от финансирования. Тем временем, депутаты Киевского городского совета согласовали долгожданную реконструкцию Контрактовой площади и прилегающих к ней улиц.

"Это масшабний инфраструктурный проект, который, кроме реконструкции путей, предусматривает полную замену подземных коммуникаций, строительство нового выхода из метро, ​​замену освещения, реорганизации дорожного движения", – сообщает "Киевпастранс".

Обсуждая транспорт столицы в рамках Международного форума, профильные чиновники задумались о дальнейшем развитии рельсового транспорта за счет железнодорожных путей.

"Железная дорога способна за сутки перевезти 600 тыс. чел. (по экспертным оценкам, к 2025 году поток людей в столицу увеличится на +2 млн). А значит, прежде всего, нашу столицу ждет развитие рельсовой связи с пригородной зоной", – написал на своей странице в Facebook глава "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Оплата проезда: закупят новые турникеты для QR-кодов

Полный переход на единую транспортную карточку и QR-коды, которые заменят жетоны и талоны, в 2019 году отложили до 2020-го. Правда, от пополнения привычных зеленых карт в кассах метро на многих станциях в подземке уже отказываются, создавая путаницу. Люди жалуются, что не так и просто запомнить, где пополняют синие карты, а где – все еще зеленые. Усугубляет проблему тот факт, что со станций полностью убрали терминалы для пополнения старых карт метро.

Ситуацию обещают исправить в этом году, запустив систему специальных "будочек" на станциях. Они установлены уже давно, но в большинстве – пока отключены. Пока же очереди на пополнения синей карты избежать удастся только если пополнять ее с помощью банковской карты через интернет.

Тем временем, процесс перехода продолжается и в метро вскоре установят новые турникеты словенской компании Riko. Согласно тендерной документации, оборудование должно быть поставлено для 23 вестибюлей 15 станций метро. Всего 173 турникета установят на станциях "Лыбедская", "Площадь Льва Толстого", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Героев Днепра", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харьковская". Отметим, что украинские турникеты оказались дороже, а те, которые установили на станции метро "Льва Толстого", раскритиковали пассажиры.

Кроме того, в наземном транспорте продолжают появляться новые валидаторы, в частности – в маршрутках "Киевпастранса". Вскоре они также будут принимать банковские карточки. Также рассматривается внедрение возможности оплатить за раз несколько поездок (сейчас в наземном транспорте можно заплатить с карты только за одну).

Напомним, купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в Т-киосках по всему городу (цена — 50 грн). Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно в личном кабинете киевлянина.

Как еще планируют обновить транспорт столицы – смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама