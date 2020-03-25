Украина закроет любое пассажирское сообщение через границу

Украинцы массово возвращаются из Европы и завозят в Украину коронавирус

Украина в пятницу, 27 марта, планирует закрыть границы ля пассажирских перевозок в обе стороны. Об этом сказал на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть необходимость. За последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы и этот поток продолжается. Это увеличивает количество зараженных людей. Приезжают в Украине и дальше уже происходит гиперболическое развитие этой болезни", – сказал он.

Шмыгаль предложил Мининфраструктуры, Минюсту, МВД, МИДу разработать и неотложно подать предложения для закрытия границ Украины для любого пассажирского сообщения.

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"До конца пятницы мы должны остановить какое-либо пассажирское движение через границы Украины в обе стороны", – подчеркнул премьер и добавил, что это решение утвердят на внеочередном заседании правительства. Реклама

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