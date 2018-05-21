Украинский лоукостер начал полеты

Новый украинский авиаперевозчик SkyUp, который позиционирует себя как лоукостер, начал работу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины

"Сегодня должны состояться два первые рейсы SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", – отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также отметил успешную работу руководства Госавиаслужбы и пожелал авиаперевозчику успешной работы.

Ранее сообщалось, что SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB.

Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700. SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для одного из туроператоров, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика. В целом SkyUp покупает пять новых самолетов Boeing.

Компания в будудщем приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев – Одесса и Харьков – Одесса, которые будут осуществляться по лоукост-концепции.