Украинский лоукостер получил разрешение на полеты: какими будут первые рейсы

Сегодня, 10:02

Авиакомпания планирует начать работу на следующей неделе

Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 10 в ливрее SkyUp. Графика: Boeing
Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 10 в ливрее SkyUp. Графика: Boeing

Новый украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Полеты новая авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе.

На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB.

Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700. SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для одного из туроператоров, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика. В целом SkyUp покупает пять новых самолетов Boeing.

Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев – Одесса и Харьков – Одесса, которые будут осуществляться по лоукост-концепции.

Базироваться новая компания намерена в Жулянах. Соответствующий договор с аэропортом авиаперевозчик уже заключил.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp , и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.  
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Источник:

avianews.com

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