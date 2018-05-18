Украинский лоукостер получил разрешение на полеты: какими будут первые рейсы
Авиакомпания планирует начать работу на следующей неделе
Новый украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.
Полеты новая авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе.
На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB.
Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700. SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для одного из туроператоров, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика. В целом SkyUp покупает пять новых самолетов Boeing.
Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев – Одесса и Харьков – Одесса, которые будут осуществляться по лоукост-концепции.
Базироваться новая компания намерена в Жулянах. Соответствующий договор с аэропортом авиаперевозчик уже заключил.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp , и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.
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