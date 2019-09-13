Украинский лоукостер открывает авиарейсы в ОАЭ из Львова, Запорожья и Харькова

Полеты из украинских городов в Шарджу начинаются в конце октября 2019 года

Фото: Международный аэропорт "Львов" / Facebook

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, анонсировавшая полеты итальянский Турин, объявила об открытии прямых рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Львова, Запорожья и Харькова, выполнение полетов начнется в конце октября 2019 года. Об этом сообщается на странице лоукостера на странице в Facebook.

Рейсы Харьков – Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам с 25 октября, стоимость билета в ОАЭ составляет от 3207 грн, а в обратном направлении – от 3215 грн.

Рейсы Львов – Шарджа будут осуществляться по средам и субботам с 26 октября. Стоимость билета из Львова стартует от 3220 грн, а из Шарджи – 3215 грн.

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Рейсы Запорожье – Шарджа – по четвергам и воскресеньям с 27 октября. Стоимость – от 3220 грн и 3215 грн соответственно.

Отмечается, что цена билета указана без стоимости багажа.

Новости "Сегодня" писали, что с октября 2019 года SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

Мы также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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