Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Украинский лоукостер запускает новые рейсы: известны цены

Сегодня, 16:56

Будут открыты четыре регулярных международных рейсов из Одессы

Пассажирка родила ребенка в самолете
Пассажирка родила ребенка в самолете. Фото: Pixabay
Украинский лоукостер запускает новые рейсы: известны цены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/eda/5c6d37eda30aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/eda/5c6d37eda30aa.jpg Транспорт Будут открыты четыре регулярных международных рейсов из Одессы

Украинский лоукостер SkyUp Airlines расширяет полетную программу из регионов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Как стало известно, будут открыты четыре регулярных международных рейсов из Одессы. В мае и июне из города начнут летать самолеты в Италию, Испанию, Грузию и Армению. Продажа билетов уже открыта. 

С 15 марта 2019 на сайте авиакомпании открыта продажа билетов на полеты из Одессы в Римини (Италия), Барселону (Испания), Кутаиси (Грузия) и Ереван (Армения).

Начало полетной программы в Римини запланировано на 2 июня. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье. Стоимость билета в одну сторону составит от 2 239 грн (без багажа). В Барселону из Одессы можно будет улететь с 25 мая 2019 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону составит от 2 507 грн (без багажа). Первый полеты лоукостера в Кутаиси запланирован на 4 июня 2019 года. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 1 757 грн (без багажа). В Ереван можно будет улететь с 17 мая. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 1 785 грн (без багажа).

Напомним, 15 марта аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании "Мотор Сич", который встретили президент Украины Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Как сообщалось, теперь раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением Киев – Львов - Ужгород

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег полеты, рейсы, авиа, лоукостер

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский лоукостер запускает новые рейсы: известны цены". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

journalist

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лоукостер открыл новый авиарейс из Украины в Германию

2 марта, 17:27

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

Из Харькова запустили два новых авиарейса в Рим и Милан

12 марта, 15:50

В дороге пассажиры будут находиться около трех часов

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Когда наступает биологическая старость человека?

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

О чем жалеют разведенные женщины