Украинский лоукостер запускает новые рейсы: известны цены

Будут открыты четыре регулярных международных рейсов из Одессы

Пассажирка родила ребенка в самолете. Фото: Pixabay

Украинский лоукостер запускает новые рейсы: известны цены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/eda/5c6d37eda30aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/eda/5c6d37eda30aa.jpg 2019-03-18T16:56:27+02:00 Транспорт Будут открыты четыре регулярных международных рейсов из Одессы

Украинский лоукостер SkyUp Airlines расширяет полетную программу из регионов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как стало известно, будут открыты четыре регулярных международных рейсов из Одессы. В мае и июне из города начнут летать самолеты в Италию, Испанию, Грузию и Армению. Продажа билетов уже открыта.

С 15 марта 2019 на сайте авиакомпании открыта продажа билетов на полеты из Одессы в Римини (Италия), Барселону (Испания), Кутаиси (Грузия) и Ереван (Армения).

Начало полетной программы в Римини запланировано на 2 июня. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье. Стоимость билета в одну сторону составит от 2 239 грн (без багажа). В Барселону из Одессы можно будет улететь с 25 мая 2019 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону составит от 2 507 грн (без багажа). Первый полеты лоукостера в Кутаиси запланирован на 4 июня 2019 года. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 1 757 грн (без багажа). В Ереван можно будет улететь с 17 мая. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 1 785 грн (без багажа).

Напомним, 15 марта аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании "Мотор Сич", который встретили президент Украины Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Как сообщалось, теперь раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением Киев – Львов - Ужгород.

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