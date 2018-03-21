Украину ждут самые масштабные дорожные работы за время независимости – Гройсман

Кабинет министров планирует проверить все отремонтированные в Украине дороги. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман перед презентацией на заседании Кабмина программы по ремонту и строительству дорог до 2022 года.

"В этом году будут наиболее масштабные строительные работы на дорогах, наверное, за всю историю независимости", – сказал Гройсман.

Премьер объяснил, что в Украине вводится пятилетняя и десятилетняя гарантия на ремонт дорог.

"Это означает, что в соглашениях уже появляются гарантийные обязательства, которые подрядчики должны выполнять", – сказал глава правительства.

Он напомнил, что правительство "копейка в копейку" оплатило работу подрядчиков по ремонту дорог, но стали поступать сообщения о некачественной работе ремонтников.

"Поступают сигналы о том, что некоторые дороги, которые ремонтировали, уже имеют повреждения. Никто не оставит это без внимания и все те, кто сделал халтуру, за свой личный счет будут исправлять работу", – заявил премьер.

Напомним, ранее Кабмин утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. При этом основная бюджетная программа на 6,6 млрд грн предусматривает продолжение работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.