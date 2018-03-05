Укрэксимбанк "рассекретил" контракт на закупку локомотивов General Electric

Государственный Укрэксимбанк показал в системе в ProZorro отчет о заключении договора от 23 февраля с General Electric (GE) на поставку локомотивов. Как известно, в этот день "Укрзализныця" (УЗ) и GE подписали соглашение на миллиард долларов. Предполагается, что локомотивы для УЗ будет оплачивать Укрэксимбанк, а потом передавать их в лизинг.

В отчете идет речь о заказе 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric за $4,68 млн долларов. Срок действия договора – до 28 февраля 2019 года с возможностью продления, сообщают "Наші гроші".

При этом в ProZorro нет данных о других возможных соглашениях между УЗ и GE Transportation в рамках контракта на $1 млрд.

Ранее и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал, что в течение 2018 и I квартала 2019 года в Украине появятся 30 тепловозов, первый из которых должен приехать осенью. Доля украинских запчастей составит 10%.

О подробностях сделки УЗ и GE читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".

Сделка на 1 млрд долл. с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы