"Укрпочта" расширила доставку на время карантина: что и как можно заказать на дом

В период всеукраинского карантина, который могут продлить, национальный почтовый оператор "Укрпочта" предлагает доставку выплат и товаров на дом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, ссылаясь на заявление главы ведомства Владислава Криклия.
"Укрпочта" во время карантина стабильно работает и предлагает обновленные услуги. Почтальоны доставляют пенсии, соцвыплаты, лекарства, продуктовые товары на дом", – сказал Криклий и объяснил, что цель таких услуг – минимизировать выход украинцев из дома.
Так, с "Укрпочты" можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться такими онлайн-услугами:
- получение пенсий и социальных выплат;
- оплата коммунальных платежей;
- заказ лекарств;
- оформление подписок;
- получение почтового перевода "С карты домой";
- заказ продуктов и других товаров широкого потребления;
- покупка товаров из интернет-магазинов.
"Чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно знать почтальона, который обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9. Продвинутые пользователи интернета могут воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении", – говорится в сообщении.
Кроме того, ранее в "Укрпочте" рассказали, опасно ли заказывать товары из Китая.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медиков и представителей других профессий, в том числе, почтальонов, которые помогают стране пережить карантин:
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