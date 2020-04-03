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"Укрпочта" расширила доставку на время карантина: что и как можно заказать на дом

3 апреля, 13:02

Ксения Капустинская

В Мининфраструктуры просят украинцев лишний раз не выходить из дома

В период всеукраинского карантина, который могут продлить, национальный почтовый оператор "Укрпочта" предлагает доставку выплат и товаров на дом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, ссылаясь на заявление главы ведомства Владислава Криклия.

"Укрпочта" во время карантина стабильно работает и предлагает обновленные услуги. Почтальоны доставляют пенсии, соцвыплаты, лекарства, продуктовые товары на дом", – сказал Криклий и объяснил, что цель таких услуг – минимизировать выход украинцев из дома.

Так, с "Укрпочты" можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться такими онлайн-услугами:

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  • получение пенсий и социальных выплат;
  • оплата коммунальных платежей;
  • заказ лекарств;
  • оформление подписок;
  • получение почтового перевода "С карты домой";
  • заказ продуктов и других товаров широкого потребления;
  • покупка товаров из интернет-магазинов.

"Чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно знать почтальона, который обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9. Продвинутые пользователи интернета могут воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении", – говорится в сообщении.

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Кроме того, ранее в "Укрпочте" рассказали, опасно ли заказывать товары из Китая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медиков и представителей других профессий, в том числе, почтальонов, которые помогают стране пережить карантин:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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