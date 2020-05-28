"Укрзализныця" рассказала, сколько электричек запустит с 1 июня

Курсирование электричек зависит от ситуации с эпидемией в областях

С приходом лета, 1 июня, "Укрзализныця" начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Укрзализныця", как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", – рассказал он.

По состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкий – Волочиск) областях.

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С 1 июня будут курсировать такие поезда:

"Донецкая железная дорога" запустит 38 поездов;

"Львовская железная дорога" – 20 поездов;

"Одесская железная дорога" – 44 поезда;

"Южная железная дорога" – 112 поездов.

Также Юрик призвал пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

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Согласно постановлению Кабмина №392 от 20 мая 2020 года, пригородные поезда запускают в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений назначение пригородных поездов продолжится.

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Пока "Укрзализныця" планирует запуск 42 поездов, из которых 10 – Интерсити+ и 32 – дальнего следования. На эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.

Кроме того, новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина:

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