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По Украине пустят 42 поезда: как выбирают маршруты

28 мая, 11:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чтобы открыть дополнительные направления, необходимы специальные решения

Украинцы получили возможность купить билеты на поезда, которые начнут курсировать с 1 июня. Список доступных маршрутов будут расширять постепенно, и в итоге с начала лета по Украине будут ходить 42 поезда, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"С 1 июня 42 поезда будут готовы отправиться. И их количество может увеличиться. <...> "Укрзализныця" готова к запуску пассажирских перевозок с 1 июня. Нормы безопасности остаются в приоритете", – заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

По его словам, всего за три дня со старта продаж ж/д билетов пассажиры приобрели 21 тысячу проездных документов.

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Абрамович объяснил, что решения о восстановлении рейсов принимают специальные областные комиссии. Поэтому, чтобы открыть дополнительные направления, необходимы письменные решения таких комиссий.

"На сегодня есть решения областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая", – сообщили в Мининфраструктуры.

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Напомним, с 1 июня продажа билетов может осуществляться за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Билеты можно купить как на онлайн-ресурсах, так и в железнодорожных кассах, которые начали работу с 27 мая.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, по каким правилам будут ходить поезда в Украине, и какие требования выдвигаются к пассажирам.

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Кроме того, новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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