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"Укрзализныця" вводит вооруженную охрану пассажиров в поездах: названы рейсы

25 августа, 21:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Перед каждым рейсом вохровцы будут проходить инструктаж

Спустя три недели, как "Укрзализныця" анонсировала ряд новшеств – охрану в поездах и профессиональных провокаторов, – железнодорожный монополист запустил пилотный проект по охране пассажиров в движении силами работников военизированной охраны компании.

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Об этом на презентации проекта рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этапе работники вохра "Укрзализныци" будут сопровождать 10 пассажирских поездов. В дальнейшем их перечень будет увеличен, сказал он.

В частности, охранники будут ездить в поездах:

  • №10/9 Мариуполь – Киев,
  • №29/30 Киев – Ужгород,
  • №38/37 Киев – Запорожье,
  • №49/50 Киев – Трускавец,
  • №63/64 Харьков – Киев,
  • №79/80 Днепр – Киев,
  • №92/91 Львов – Киев,
  • №102/101 Киев – Херсон,
  • №106/105 Одесса – Киев,
  • №136/135 Киев – Покровск.

По словам Юрика, вохровцы перед каждым рейсом будут проходить инструктаж. Также они будут снабжены специальной формой одежды и знаками различия. Планируется, что на старте проекта в нем будут задействованы до 40 сотрудников военизированной охраны ежедневно.

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Кроме того, "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов видеокамерами. Сейчас они установлены почти в трети вагонов – во всех скоростных поездах, вновь построенных вагонах и прошедших капитально-восстановительный ремонт.

Напомним, сайт "Сегодня" писал: в МВД заявили, что готовы охранять пассажирские поезда, и назвали условия.

Также сообщалось, что идея организовать вооруженную охрану в пассажирских поездах возникла после того, как в поезде Киев – Мариуполь девушку жестоко избили и пытались изнасиловать.

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Укрзализныця охрана пассажирский поезд

Источник: Сегодня

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