"Укрзализныця" вводит вооруженную охрану пассажиров в поездах: названы рейсы

Перед каждым рейсом вохровцы будут проходить инструктаж

Спустя три недели, как "Укрзализныця" анонсировала ряд новшеств – охрану в поездах и профессиональных провокаторов, – железнодорожный монополист запустил пилотный проект по охране пассажиров в движении силами работников военизированной охраны компании.

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Об этом на презентации проекта рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этапе работники вохра "Укрзализныци" будут сопровождать 10 пассажирских поездов. В дальнейшем их перечень будет увеличен, сказал он.

В частности, охранники будут ездить в поездах:

№10/9 Мариуполь – Киев,

№29/30 Киев – Ужгород,

№38/37 Киев – Запорожье,

№49/50 Киев – Трускавец,

№63/64 Харьков – Киев,

№79/80 Днепр – Киев,

№92/91 Львов – Киев,

№102/101 Киев – Херсон,

№106/105 Одесса – Киев,

№136/135 Киев – Покровск.

По словам Юрика, вохровцы перед каждым рейсом будут проходить инструктаж. Также они будут снабжены специальной формой одежды и знаками различия. Планируется, что на старте проекта в нем будут задействованы до 40 сотрудников военизированной охраны ежедневно.

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Кроме того, "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов видеокамерами. Сейчас они установлены почти в трети вагонов – во всех скоростных поездах, вновь построенных вагонах и прошедших капитально-восстановительный ремонт.

Напомним, сайт "Сегодня" писал: в МВД заявили, что готовы охранять пассажирские поезда, и назвали условия.

Также сообщалось, что идея организовать вооруженную охрану в пассажирских поездах возникла после того, как в поезде Киев – Мариуполь девушку жестоко избили и пытались изнасиловать.

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