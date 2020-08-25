"Укрзализныця" вводит вооруженную охрану пассажиров в поездах: названы рейсы

Спустя три недели, как "Укрзализныця" анонсировала ряд новшеств – охрану в поездах и профессиональных провокаторов, – железнодорожный монополист запустил пилотный проект по охране пассажиров в движении силами работников военизированной охраны компании.
Об этом на презентации проекта рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба ведомства.
На первом этапе работники вохра "Укрзализныци" будут сопровождать 10 пассажирских поездов. В дальнейшем их перечень будет увеличен, сказал он.
В частности, охранники будут ездить в поездах:
- №10/9 Мариуполь – Киев,
- №29/30 Киев – Ужгород,
- №38/37 Киев – Запорожье,
- №49/50 Киев – Трускавец,
- №63/64 Харьков – Киев,
- №79/80 Днепр – Киев,
- №92/91 Львов – Киев,
- №102/101 Киев – Херсон,
- №106/105 Одесса – Киев,
- №136/135 Киев – Покровск.
По словам Юрика, вохровцы перед каждым рейсом будут проходить инструктаж. Также они будут снабжены специальной формой одежды и знаками различия. Планируется, что на старте проекта в нем будут задействованы до 40 сотрудников военизированной охраны ежедневно.
Кроме того, "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов видеокамерами. Сейчас они установлены почти в трети вагонов – во всех скоростных поездах, вновь построенных вагонах и прошедших капитально-восстановительный ремонт.
Напомним, сайт "Сегодня" писал: в МВД заявили, что готовы охранять пассажирские поезда, и назвали условия.
Также сообщалось, что идея организовать вооруженную охрану в пассажирских поездах возникла после того, как в поезде Киев – Мариуполь девушку жестоко избили и пытались изнасиловать.
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