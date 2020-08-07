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Охрана в поездах и "профессиональные провокаторы": "Укрзализныця" анонсировала ряд новшеств

7 августа, 13:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пассажиров хотят охранять и в поездах, и на вокзалах

"Укрзализныця" (УЗ) разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Этим вопросом занялись после того, как девушку жестоко избили и пытались изнасиловать в поезде Киев – Мариуполь.

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"Цель программы – искоренение криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров", – сообщила пресс-служба УЗ.

Как уточнил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, программа будет представлена на следующей неделе.

"Разработанная программа будет включать подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", – перечислил Юрик.

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Он резюмировал, что четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка и военизированной охраны в итоге значительно повысит уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия.

Напомним, что Министерство внутренних дел готово охранять пассажиров железнодорожных поездов при условии финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять.

Как сообщалось, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По словам пострадавшей Анастасии Луговой, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

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Укрзализныця безопасность МВД поезда полиция охрана охрана общественного порядка

Источник: Сегодня

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