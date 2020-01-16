"Укрзализныця" закупила огромное количество комплектов постельного белья

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

В 2019 году "Укрзализныця", которая на новогодние праздники обеспечила курсирование 35 дополнительных пассажирских поездов, приобрела 203 297 комплектов постельного белья в рамках программы совершенствования сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Кроме того, появилось 480 новых комплектов в спальных вагонах. И почти 7 тысяч комплектов белья приобрели для комнат отдыха.

Кроме того, в поездах теперь имеется большое количество одеял, матрасов и подушек.

Для удобства пассажиров на новые заменили:

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46,1 тысяч подушек;

61,5 тысяч чехлов на подушки;

48 тысяч матрасов;

45,5 тысяч чехлов для них;

42 тысячи зимних одеял;

30 тысяч летних одеял.

Все подушки и одеяла сделаны из современных гипоаллергенных материалов, за которыми легко ухаживать.

Как указали в УЗ, суточная потребность компании в постельном белье составляет 491 тысячу комплектов, а в пиковые периоды – до 558 тысяч комплектов.

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В 2018 году были закуплены 194 тысячи комплектов постельного белья, 7,3 тысяч подушек, почти 4 тысячи матрасов и 7,3 тысяч чехлов к ним, 4 тысячи зимних одеял.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric в 2020 году.

Также мы сообщали о том, что правительство, которое пытается остановить тревожный спад в промышленности, одобрило и направило в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

На зимние праздники "Укрзализныця" ввела дополнительные поезда. Но хватило ли билетов всем желающим? Ситуацию на центральном железнодорожном вокзале столицы выясняли корреспонденты новостей "Сегодня":

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