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"Укрзализныця" заняла миллионы долларов у иностранных инвесторов

2 июля, 12:23

Компания смогла выйти на международные рынки капитала

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Вошедшая в число крупнейших налогоплательщиков "Укрзализныця" (УЗ) завершила процедуру выпуска евробондов. Их размещение позволило компании привлечь 500 млн долларов, сообщил глава правления УЗ Евгений Кравцов.

"Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня – 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купона существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок – до 2024 года. Этим уменьшили платежную нагрузку на "Укрзализныцю" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что выйти на международные рынки капитала УЗ позволили рекордные по многим показателям результаты 2018 года, благоприятные рыночные условия и эффективные реформ. Кравцов добавил, что евробонды выпущены без какой-либо государственной гарантии, то есть они не повлияют на размер совокупного государственного долга Украины.

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"Более 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Поэтому, запрос в пять раз превысил предложение компании, и достиг 2,5 млрд долларов. Вместе с тем, международные рынки работают максимально открыто и прозрачно, и такой интерес квалифицированных инвесторов – это как раз яркий показатель уверенности в надежности и стабильности "Укрзализныци" в долгосрочной перспективе", – заявил Кравцов. 

facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, чем ниже процент по еврооблигациям, тем дешевле обходится такой заем. В то же время, низкий процент свидетельствует и о надежности заемщика.

Ранее Украина получила миллиард евро от размещения евробондов. Эти бумаги были размещены в евро, ставка составила 6,75% годовых, срок погашения – 2026 год. Полученные средства направлены на финансирование государственного бюджета.

По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:

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Тег Укрзализныця, евробонды, ставка, Кравцов, еврооблигации, процентная ставка, Евгений Кравцов

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