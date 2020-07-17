"Укрзализныця" запускает еще три поезда для туристов

Билеты поступили в продажу, но поездок придется немного подождать

"Укрзализныця" (УЗ), которая уже запустила 65 поездов дальнего следования, открывает продажу билетов на три поезда в Черновцы. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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"Билеты можно будет приобрести уже сейчас, а совершить путешествие – со следующей недели. Таким образом "Укрзализныця" расширила перечень поездов, благодаря которым украинцы могут добраться до мест отдыха в Западной Украине", – отметили в компании.

Так, со следующей недели будут курсировать поезда:

№ 136/135 Черновцы – Одесса – ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;

– ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля; № 702/701 Львов – Черновцы – из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

– из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга); № 7/8 Киев – Черновцы – ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.

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Билеты можно купить через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

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Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

Также смотрите видео об отдыхе летом во время карантина:

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