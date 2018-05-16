"Укрзализныця" запустит дополнительный летний "Интерсити+"

Дополнительный поезд на время летних отпусков соединит Киев и Одессу

"Укрзализныця" на время летних отпусков вводит дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" № 761/762 сообщением Киев – Одесса – Киев, ракссказали в пресс-службе УЗ.

Как сообщается, поезд будет курсировать с 15 июня по 2 сентября ежедневно, дополнительно останавливаясь на станции Казатин.

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Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24 с остановками на станциях:

Казатин (07:52-07:53);

Винница (08:31-08:33);

Жмеринка (09:07-09:09);

Вапнярка (10:01-10:02);

Подольск (11:17-11:18).

Обратно из Одессы в Киев поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 21:54 с остановками на станциях:

Подольск (16:55-16:56);

Вапнярка (18:12-18:13);

Жмеринка (19:03-19:05);

Винница (19:35-19:37);

Казатин (20:14-20:15).

Отметим, сейчас на одесском направлении уже курсирует скоростной поезд категории "Интерсити+" № 763/764.

Напомним, билеты на два международных поезда разрешили покупать через интернет. Купленные через интернет билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке в поезд распечатку или изображение QR-кодов на смартфоне.

Как сообщалось, в 2018 году УЗ планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов. Такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.