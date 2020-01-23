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"Укрзализныцю" планируют отдать в управление немцам на 10 лет

23 января, 11:19

Гончарук в Давосе раскрыл детали подписанного меморандума с Deutsche Bahn

В рамках меморандума Украины с Deutsche Bahn "Укрзализныцю" планируют передать в управление немецкой компании на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Экономическом форуме в Давосе.

"Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам", - заявил Гончарук.

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Он также подчеркнул, что решение не окончательное, официальные документы еще не подписаны, а о деталях нужно договариваться.

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"Но политическое решение на этот счет уже принято, и это огромный шаг", – подчеркнул Гончарук.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины и немецкий ж/д оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что самая успешная европейская компания повысит эффективность и качество украинской железной дороги.

При этом на Украинском завтраке 23 января Гончарук заявил, что крупных инвесторов в Украине ждет три "пряника" от Кабмина. Также премьер-министр презентовал видеоролик, объясняющий, почему следует вкладывать средства в Украину:

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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Укрзализныця Давос меморандум управление Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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