В "Борисполь" заходят две авиакомпании

Рейсы будут осуществляться с октября 2018 года

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines, которая в июне открыла рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми, 5 октября откроет рейсы из Тбилиси в Киев. Об этом сообщили в аэропорту "Борисполь", передает профильное издание Avianews.

На начальном этапе полеты в столицу Грузии и обратно будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. С 24 октября авиакомпания расширит полетную программу в Киев, добавив третий рейс по средам.

Кроме Myway Airlines, 18 октября полеты в Борисполь из Брюсселя начнет авиакомпания Brussels Airlines.

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Также с 28 октября свои рейсы Дубай-Киев из аэропорта "Жуляны" в аэропорт "Борисполь" перенесет авиакомпания Flydubai, эксплуатирующей линию совместно с Emirates.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и рукводство аэропорта "Борисполь" также анонсировали, что в Украину начнут летать два новых лоукостера. Пока не уточняется, какие именно авиакомпании начнут работать в Украине.