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В бюджет-2020 закладывают рекордную сумму на ремонт дорог

5 ноября, 13:43

Гончарук раскрыл цифры из обновленного проекта главной сметы Украины

/ Фото: Facebook

Кабинет министров закладывает в Дорожном фонде на 2020 год 73,7 млрд гривен на развитие украинских дорог. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Документ подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Инфраструктура всегда важна для экономического развития. В следующем году мы закладываем рекордную сумму для ремонта дорог. В Дорожном фонде, мы надеемся, останется 73,7 млрд грн", – сказал Гончарук.

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Он уточнил, что эта сумма большая, но ее все равно не достаточно, чтобы построить дороги.

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"Поэтому не только эти деньги будут использоваться на дороги. У нас есть несколько идей, каким образом увеличить эту сумму. Привлечь деньги от наших иностранных партнеров. Но в госбюджете эта цифра рекордная", – сказал Гончарук.

Напомним, в 2018 году финансирование дорог из Государственного фонда составило 33,4 млрд грн, в 2019 – 51 млрд грн. Распределение средств из Дорожного фонда таково: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% – на дороги местного значения и 5% – на безопасность движения.

Как сообщалось, в программе деятельности правительства говорится, что за ближайшие пять лет основные дороги у Украине – а это 24 тыс. км – будут приведены в хорошее состояние:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: УНИАН

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