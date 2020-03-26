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В Европе зафиксировали рекордное падение авиатрафика: детали

26 марта, 13:05

Виктория Подолянец

Показатели оказался хуже, чем во время извержение вулкана в Исландии в 2010 году

Из-за пандемии коронавируса в Европе отменили множество рейсов и закрыли аэропорты, а авиационное сообщение в целом снизилось на 65%. Об этом рассказали в международной организации "Евроконтроль", работающей в сфере организации воздушного движения в европейском регионе.

Недельный трафик упал на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты, сравнив данные за один день – 25 марта – в 2020 году и в 2019 году, пришли к выводу, что падение еще глубже: оно составляет 77%.

В ноябре прошлого года "Евроконтроль" отслеживал около 27 000 рейсов в день по всей Европе. В январе, перед приходом пандемии в Европу, около 25 000 в день. В среду организация сообщила всего о 8619 запланированных рейсах.

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Показатель среды оказался хуже, чем во время прекращения многих рейсов в 2010 году, когда случилось извержение вулкана в Исландии. Тогда за восемь дней отменили 48% рейсов, что повлияло на планы 10 млн пассажиров.

С вечера 25 марта приостановил коммерческие и частные рейсы в связи с пандемией коронавируса аэропорт Лондона London City Airport. А с 31 марта закрывается аэропорт Орли в Париже.

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Напомним, в условиях карантина многие страны закрыли свои границы, из-за чего авиакомпаниям и железной дороге пришлось отменять рейсы. Украинцам объяснили, на что они могут рассчитывать в деле защиты своих прав.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что авиакомпании Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ внесли изменения в полетную программу в связи с распространением пандемии коронавируса.

Ранее также сообщалось, что Кабмин активно общается с иностранными перевозчиками, которым Госавиаслужба разрешила выполнить те рейсы в Украину, на которые уже проданы билеты, так как украинские граждане могут въезжать в страну без ограничений.

О том, как проходила эвакуация украинцев из Уханя, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС авиация Европа авиарейсы коронавирус пандемия авиабилеты

Источник: Европейская правда

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