В Минэкономики высказались по поводу отмены поездов из Украины в Россию

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) не рассматривает прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с РФ в качестве инструмента экономического воздействия, передает УНН.

"Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей меры по противодействию транзитной агрессии РФ", – отметили в МЭРТ.

В ведомстве также отметили, что не могут комментировать вопрос потерь от прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с РФ, поскольку это компетенция другого министерства.

В то же время, в МЭРТ добавили, что при рассмотрении этих вопросов необходимо понимать полную картину составляющих гибридной войны, которую осуществляет РФ. В качестве примера в МЭРТ привели применение Россией ограничений по транзиту украинских товаров и международного транзита грузов с территории Украины через свою территорию с 1 января 2016 года.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Ранее Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками.