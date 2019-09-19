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В Мининфраструктуры предлагают растамаживать старые "евробляхи" по одной ставке

19 сентября, 20:46

Министерство выступает за максимальное упрощение всех процессов, сообщил Криклий

Встреча в Мининфрастуктуры. Фото: mtu.gov.ua

Встреча в Мининфрастуктуры. Фото: mtu.gov.ua

19 сентября 2019 в Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по пересмотру порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство выступает за максимальное упрощение всех процессов.

"Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах", - подчеркнул Владислав Криклий.

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В свою очередь, заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года: "На сегодняшний момент у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможивания спецавтомобилей. Мы также предлагаем разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки. Первая категория – это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможки, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория – более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле".

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Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы Министерства инфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей: "Мы хотим выйти на понятный методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно все находиться".

Напомним ранее Верховная Рада отсрочила введение штрафов для "евроблях".

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таможня растаможка евробляхи

Источник: Сегодня

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