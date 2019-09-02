Сколько импортировали легковых авто в Украину: появились итоги за полгода

По данным "Укравтопрома", больше всего авто с пробегом ввезли из Германии

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

По итогам января-июня 2019 года в Украину в режиме импорта ввезли 304,6 тыс. легковых автомобилей на 1,69 млрд долларов, из которых 38,1 тыс. новых машин и 266,5 тыс. авто с пробегом. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в количественном выражении вырос в 3,4 раза, а его стоимость – на 71 процент. Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли подержанных автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем", – сказано в сообщении.

В "Укравтопроме" назвали страны, из которых украинцы импортировали больше всего авто с пробегом:

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Германия – 65,5 тыс. шт.;

Литва – 52,5 тыс. шт.;

Польша – 50,8 тыс. шт.

В поставках новых легковых автомобилей лидируют:

Япония – 8,5 тыс. авто;

Румыния – 4,7 тыс. авто;

Китай – 4,2 тыс. авто.

Новости "Сегодня" писали, что в январе-июле 2019 года украинцы зарегистрировали 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Они вступили в силу 22 августа, но штрафные санкции предлагается отложить еще на 90 дней.

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