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Скандал с лицензией SkyUp: в авиакомпании сообщили подробности

3 июля, 14:06

Апелляция авиакомпании на решение Барышевского суда еще не рассмотрена

Фото: SkyUp Airlines / Facebook
Фото: SkyUp Airlines / Facebook.

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp получила копию заявления в Государственное бюро расследований, прокуратуру Киева и Национальную полицию о совершении компанией уголовного преступления – неисполнения решения Барышевского райсуда Киевской области о приостановке действия ее лицензии.

Об этом 2 июля сообщил акционер украинской авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба на своей странице в Facebook.

"Мы получили копию заявления все той же Оксаны Анатольевны Пасенко… Серьезно. Тот же человек, который на камеру… признался, что никогда не был клиентом нашей компании и не подавал иск в Барышевский суд, теперь требует выполнения решения по этому иску!" – подчеркнул он.

Альба назвал решение Барышевского суда "абсурдным" и добавил, что апелляция SkyUp до сих пор не рассмотрена.

Акционер прикрепил две фотокопии "первой и последней страницы "заявления" от "истца" с новым вариантом подписи".

Фотокопия: Александр Альба / Facebook
Фотокопия: Александр Альба / Facebook

Фотокопия: Александр Альба / Facebook
Фотокопия: Александр Альба / Facebook

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Барышевский райсуд 25 мая приостановил лицензию SkyUp на хозяйственную деятельность. Авиакомпания обжаловала это решение в Киевском апелляционном суде.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры обеспечить защиту клиентов SkyUp, а Минюсту – подготовить официальные письма о сложившейся ситуации ко всем органам судебной власти.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал решение суда и заверил, что SkyUp продолжит работу.

Позже истица сообщила журналистам, что не подавала иска в суд. Она также добавила, что никогда не была клиентом SkyUp. Полиция приняла жалобу женщины – оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции.

Ранее SkyUp пришлось отложить вылет 18 рейсов из-за поломки двух самолетов. 2 июля ситуация нормализовалась: из 33 рейсов перенесли только два.


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Тег суд, лицензия, авиа, авиакомпания, SkyUp

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