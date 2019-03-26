В Полтаве снова работает аэропорт: теперь можно летать на Boeing в Египет и Турцию

До этого полтавчане летали из Киева, дорога плюс регистрация на рейс занимали более пяти часов

В Полтаве снова работает аэропорт: теперь можно летать на Boeing в Египет и Турцию 2019-03-26T22:01:00+02:00 Транспорт До этого полтавчане летали из Киева, дорога плюс регистрация на рейс занимали более пяти часов

В Полтаве снова работает аэропорт! Еженедельно оттуда можно будет вылетать в Египет. Пока речь идет только о чартерных рейсах, но в планах – еще и регулярные местные и транспортные перелеты.

До этого полтавчане летали из Киева. Дорога плюс регистрация на рейс занимали более пяти часов.

"По бюджету очень классно. Намного экономней", – признается жительница Полтавы Светлана Кабзистая.

Сэкономили не только полтавчане. Роман с семьей приехали сюда из Днепра.

"Пятьсот долларов на нас четверых разница в цене была. Еще дешевле со Львова, но только долго во Львов ехать", – говорит Роман Хомицкий.

Запустить отсюда международный туристический рейс пробовали еще в прошлом году. Но за несколько дней до вылета туристов сообщили: они будут лететь из Борисполя, до которого от Полтавы – 300 километров. Аэропорт не успели подготовить.

Впрочем, желание летать именно из Полтавы тот случай не отбил. На сегодняшний рейс пассажиров туроператор собрал за полтора месяца.

"Цены были немножечко занижены, для привлечения первых рейсов. Вылеты из Полтавы на первый рейс созревали по стоимости долларов двести, например на пакете. Дешевле, чем из Киева", – рассказывает представитель туроператора Виктория Назаренко.

На первый рейс из Полтавы зарегистрировалось 149 пассажиров. Лететь будут новым Boeing. Он приземляется в полтавском аэропорту за час до вылета.

Аэропорт получил статус международного еще в прошлом году. Но в полную силу работал разве что при Советском Союзе. После этого воздушное судно оттуда вылетало бы раз в год. И то в личных целях. Теперь отсюда полетят небольшие Boeing. Чтобы принимать большие – надо утолщать взлетно посадочную полосу.

"Сейчас она примерно 26 сантиметров, надо, чтобы минимум она была 45-50", – говорит директор Полтавского аэропорта Владимир Окара.

Ее ремонт областная власть пока только планирует. Всего на восстановление аэропорта потратили 68 млн гривен.

"Для того, чтобы рейсы смогли происходить и в зимний период, нам надо потратить еще около 60 млн. Для восстановления посадочной полосы – 300 миллионов. На это обязательно будут средства привлечены из государственного бюджета", – поясняет в. о. председателя Полтавской областной государственной администрации Роман Товстый.

Следующий рейс отсюда – через неделю. А с мая из Полтавы можно будет улететь не только в Египет, но и в Турцию.

Ранее мы писали, что лоукост Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова. Самолеты будут летать в Краков, Вроцлав, Катовице и Вильнюс.

Тем временем, лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.

Как известно, Мининфраструктуры Украины считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов. При этом аэропорт Ужгорода уже возобновил работу после трехлетнего перерыва:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтаве снова работает аэропорт: теперь можно летать на Boeing в Египет и Турцию". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.