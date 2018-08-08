В Украине назначили четыре поезда ко Дню Независимости

Сегодня, 15:54

Билеты на популярные направления уже поступили в продажу

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

"Укрзализныця" (УЗ) назначила четыре дополнительных поезда на время праздничных выходных по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

"В онлайн-продаже и кассах железнодорожных вокзалов уже появились билеты на дополнительные поезда ко Дню независимости. Комфортных путешествий!" – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Так, назначены следующие поезда:

  1. №177 Киев – Хмельницкий на 24 и 26 августа. Туда – отправление в 05:27, прибытие в 13:02, обратно – отправление в 14:04, прибытие в 20:43;
  2. №179 Киев – Днепр на 24 и 26 августа. Отправление в 08:20, прибытие в 17:58;
  3. №197/198 Киев – Ковель на 23 и 27 августа. Туда – отправление в 07:28, прибытие в 16:53, обратно – отправление в 11:03, прибытие в 19:53;
  4. №243/244 Киев – Львов на 24 и 26 августа. Туда – отправление в 05:18, прибытие в 14:20, обратно – отправление в 09:40, прибытие в 19:05.

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Всего течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн, напомнили в УЗ.

Ранее также стало известно расписание поезда "четырех столиц"из Киева в города ЕС. В пути до Риги придется провести 19 часов.

Как сообщалось, из украинских поездов планируют убрать плацкартПопулярный класс вагонов собираются заменить дневными поездами. 
Киев, Укрзализныця, Днепр, Львов, поезда, День Независимости, Ковель, дополнительные поезда, Евгений Кравцов

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Источник:

"Сегодня"

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