В Украине назначили четыре поезда ко Дню Независимости

Билеты на популярные направления уже поступили в продажу

"Укрзализныця" (УЗ) назначила четыре дополнительных поезда на время праздничных выходных по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

"В онлайн-продаже и кассах железнодорожных вокзалов уже появились билеты на дополнительные поезда ко Дню независимости. Комфортных путешествий!" – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Так, назначены следующие поезда:

№177 Киев – Хмельницкий на 24 и 26 августа. Туда – отправление в 05:27, прибытие в 13:02, обратно – отправление в 14:04, прибытие в 20:43; №179 Киев – Днепр на 24 и 26 августа. Отправление в 08:20, прибытие в 17:58; №197/198 Киев – Ковель на 23 и 27 августа. Туда – отправление в 07:28, прибытие в 16:53, обратно – отправление в 11:03, прибытие в 19:53; №243/244 Киев – Львов на 24 и 26 августа. Туда – отправление в 05:18, прибытие в 14:20, обратно – отправление в 09:40, прибытие в 19:05.

Всего течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн, напомнили в УЗ.

Ранее также стало известно расписание поезда "четырех столиц"из Киева в города ЕС. В пути до Риги придется провести 19 часов.

Как сообщалось, из украинских поездов планируют убрать плацкарт. Популярный класс вагонов собираются заменить дневными поездами.