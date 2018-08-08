В Украине назначили четыре поезда ко Дню Независимости
Билеты на популярные направления уже поступили в продажу
"Укрзализныця" (УЗ) назначила четыре дополнительных поезда на время праздничных выходных по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.
"В онлайн-продаже и кассах железнодорожных вокзалов уже появились билеты на дополнительные поезда ко Дню независимости. Комфортных путешествий!" – написал Кравцов на своей странице в Facebook.
Так, назначены следующие поезда:
- №177 Киев – Хмельницкий на 24 и 26 августа. Туда – отправление в 05:27, прибытие в 13:02, обратно – отправление в 14:04, прибытие в 20:43;
- №179 Киев – Днепр на 24 и 26 августа. Отправление в 08:20, прибытие в 17:58;
- №197/198 Киев – Ковель на 23 и 27 августа. Туда – отправление в 07:28, прибытие в 16:53, обратно – отправление в 11:03, прибытие в 19:53;
- №243/244 Киев – Львов на 24 и 26 августа. Туда – отправление в 05:18, прибытие в 14:20, обратно – отправление в 09:40, прибытие в 19:05.
Всего течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн, напомнили в УЗ.
Ранее также стало известно расписание поезда "четырех столиц"из Киева в города ЕС. В пути до Риги придется провести 19 часов.
Как сообщалось, из украинских поездов планируют убрать плацкарт. Популярный класс вагонов собираются заменить дневными поездами.
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