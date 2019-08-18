Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

В Украине назначили дополнительные поезда ко Дню Независимости

Сегодня, 10:58

Назначены поезда Киев - Львов, Покровск - Харьков, Киев - Днепр и Суммы - Винница

/ Фото: Pixabay

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, дополнительный поезд № 755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева. Дополнительный поезд № 205 Покровск – Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда № 237 Киев – Днепр и № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

Реклама

В случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будут назначаться дополнительные поезда в наиболее востребованных направлениях.

В тренде
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели
Фото: Depositphotos

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и системе онлайн-продажи.

Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате: вместо традиционного парада в центре города пройдет Марш Достоинства. 

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Укрзализныця поезд День Независимости

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что воруют в украинских поездах: назван ТОП вещей
Что воруют в украинских поездах: назван ТОП вещейТранспорт
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за сутки
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за суткиЕвросоюз
В Украине озвучили новую стоимость ремонта дорог
В Украине озвучили новую стоимость ремонта дорогТранспорт
Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса – Киев
Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса – КиевТранспорт
Сколько надо на ремонт всех украинских дорог: министр сделал заявление
Сколько надо на ремонт всех украинских дорог: министр сделал заявлениеТранспорт
Украинский лоукостер начнет летать в Турин: названа цена билетов
Украинский лоукостер начнет летать в Турин: названа цена билетовТранспорт

Новости партнеров

Loading...