В Украине назначили дополнительные поезда ко Дню Независимости

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"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, дополнительный поезд № 755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева. Дополнительный поезд № 205 Покровск – Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда № 237 Киев – Днепр и № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

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В случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будут назначаться дополнительные поезда в наиболее востребованных направлениях.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и системе онлайн-продажи.

Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате: вместо традиционного парада в центре города пройдет Марш Достоинства.

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

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