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В Украине назначили дополнительные поезда на Троицу и День Конституции: список

11 июня, 16:24

Дополнительные поезда назначила "Укрзализныця"

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Святой Троицы и Дню Конституции, информирует пресс-служба госпредприятия.

В дополнительные рейсы отправятся:

  1. Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 17 июня. Отправление в 07:42 и прибытие во Львов в 18:13. В обратном направлении отправление в 11:54 и прибытие в столицу в 21:47.
  2. Поезд № 237 Киев – Днепр будет курсировать 14, 17, 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 06:12. В обратном направлении отправление в 10:56 и прибытие в 20:06.
  3. Поезд № 154/153 Киев – Сумы будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Отправление в 05:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно – отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 19:46.
  4. Поезд № 728/727 Киев – Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 и прибытие в 15:50. В обратном направлении поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.
  5. Поезд "Интерсити +" № 755 / 756 Киев – Львов из столицы будет курсировать 18, 28 июня и 1 июля с отправлением в 00:15 и прибытием во Львов в 05:47. Из Львова поезд будет курсировать 17, 27, 30 июня с отправлением в 23:00 и прибытием в Киев в 05:50.
  6. Поезд "Интерсити +" / "Интерсити" №708 / 707 Киев – Днепр 14 июня из столицы отправится в 17:22 и прибудет в Днепр в 23:09. Обратно – отправление 15 июня в 00:41 и прибытие в Киев в 07:14.

Также сообщается, что поезду № 779/780 Сумы – Киев продлен маршрут следования до Винницы и назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.

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Билеты доступны в железнодорожных кассах и онлайн, добавили в "Укрзализныце".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укрзализныця" назначила на летний период еще четыре дополнительных поезда, увеличив количество дополнительных поездов до 26.

Напомним, что с 31 мая на две недели приостановили движение поездов через Кропивницкий:


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Тег Укрзализныця, поезд, троица, День Конституции

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