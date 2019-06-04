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Украинцев ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать в июне

4 июня, 13:50

В этом месяце выпадает два раза по три выходных подряд за счет праздников

Фото: AFP

Первый месяц лета порадует украинцев дополнительными выходными. Всего в июне будет 18 рабочих дней и 12 выходных: "лишние" два дня отдыха добавятся за счет Троицы и Дня Конституции.

Так, согласно распоряжению Кабинета министров от 10 января 2019 года №7-р выходных и праздничных днях в Украине, в июне выходным будет 17 число (понедельник), поскольку на 16 июня припадает праздник Троицы. Согласно законодательству, если праздник припадает на выходной день (в данном случае на воскресенье), то понедельник тоже выходной.

Еще один дополнительный день отдыха украинцы получат 28 июня (пятница) – Украина отмечает День Конституции.

В итоге получается в этом месяце два раза по три выходных (15, 16, 17 и 28, 29, 30).

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег праздники, выходные, троица, День Конституции

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