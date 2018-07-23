В Украине назначили дополнительный поезд "Интерсити" до Львова

23 Июля 2018, 18:06

Билеты уже поступили в продажу, сообщили в "Укрзализныце"

Фото: пресс-служба &quot;Укрзализныци&quot;
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев – Львов – Киев на 27 и 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №755 Киев – Львов отправится из Киева 27 и 28 июля в 23:31, а прибудет во Львов в 05.50. Остановка предусмотрена на станции Коростень (с 01:00 до 01:01).

В обратном направлении поезд №756 Львов – Киев отправится из Львова 27 и 28 июля в 23:00, прибудет в столицу в 5:18. Остановка предусмотрена на станции Коростень (с 02:57 до 02:58).

Билеты на дополнительный поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и через интернет.

Напомним, ранее "Укрзализныця" показала новые вагоны с видеослежением, USB и мониторами. Для таких вагонов не существует санитарных зон — благодаря биотуалетам, пассажиры смогут справить нужду в любое время, даже на стоянках. 

Кроме того, "Укрзализныця" вводит новые технологии уборки. И.о. главы УЗ Евгений Кравцов уже показал новшества в уборке вагонов. Их начнут использовать во всех поездах до конца года, а пока – только на самых популярных маршрутах.
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Источник:

"Сегодня"

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