"Укрзализныця" показала новые вагоны: с видеослежением, USB и мониторами

Проводники в таких вагонах не будут закрывать туалеты, а заказы на кофе будут принимать дистанционно

Появилась надежда, что больше не будет поломанных полок, грязных штор, сырого белья, вони из туалетов и температурных рекордов — "Укрзализныця" впервые начинает масштабные ремонты в вагонах поездов. "Сегодня" первой увидела уже отремонтированные купейный и плацкартный вагоны, по типу которых вторую жизнь дадут остальному подвижному составу.

Цифры

Сейчас у УЗ есть 1230 купейных вагонов и 1345 плацкартных. Из них требуют ремонта 70 купе и 211 плацкарт. В этом году в планах — модернизировать 150 "домов на колесах" с купе и закупить еще 54 новых, а также починить 29 плацкартных вагонов. Как рассказали нам в УЗ, ремонт одного вагона обходится в 10 млн 300 тыс. грн. "Сегодня" показали один отремонтированный купейный и два плацкартных вагона, они отправятся в свои первые рейсы из Киева в Одессу, Мариуполь и Днепр.

Экраны и USB

Первым инспектируем купейный вагон. Сразу бросается в глаза, что вместо, казалось бы, вечных "совковых" ковровых дорожек на полу новое покрытие, похожее на ковролин. Но, оказывается, не угадали.

"Это спецпокрытие с шумоизоляционным эффектом — в вагонах будет не так слышен стук колес, — объясняет нам член правления УЗ, курирующий пассажирские перевозки в Украине, Сергей Михальчук, и добавляет, что вагон отапливается электричеством. — От угля отказались — негигиенично, да и форму проводникам пачкал".

Впрочем, оборудование для угольного отопления осталось как альтернатива. Проводник этого новичка, который стал частью поезда Киев — Одесса, Антон Чумаков перед своим первым рейсом на новом рабочем месте говорит, что после нового вагона о старых и вспоминать не хочется. Антон показывает нам универсальную зарядку для ноутбуков и 10 видов мобильных телефонов — ее можно попросить у проводника.

"Можно зарядить все — и новейшие модели, и устаревшие кнопочные телефоны. Эта услуга бесплатна", — уточняет он.

Выясняем, что для этого вагона не существует санитарных зон — благодаря биотуалетам пассажиры смогут справить нужду в любое время, даже на стоянках. Кроме того, по словам железнодорожников, уже на следующей неделе должен решиться важный вопрос — когда же в поездах появится долгожданное одноразовое постельное белье.

Заходим в купе. В глаза сразу бросается то, что на двери изнутри нет замка. Но тот, кто ищет, найдет — оказалось, что замок в виде неприметной, но надежной защелки расположен теперь над дверью. Других новинок тоже хватает: над полками теперь новенькие диодные светильники, а над дверью — сенсорный экран, показывающий время стоянки и время прибытия поезда на конечную станцию. А еще — с помощью этого экрана можно заказать проводнику кофе или чай. Нужно лишь выбрать в меню номер купе, напиток и его количество. У проводника такой же экран, и он сразу видит заказы. Михальчук обращает наше внимание, что верхние полки оснащены защитными поручнями, розетки оснащены USB-выходами, и обещает, что вскоре в каждом купе должны появиться регуляторы температуры.

"Многие едут с детьми, поэтому хотят сами выбирать нужную температуру воздуха", — говорит он.

Правда, если внутри все выглядит оптимистично, то сами вагоны далеко не новые — 80-х годов постройки.

Без авосек

Посмотрели мы и плацкартный вагон.