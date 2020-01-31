В Украине построят скоростные автобаны: опубликована карта

В 2020 году "Укравтодор", который отказывается от ямочного ремонта дорог, намерен заняться строительством сети скоростных автобанов, на которых разрешена максимальная скорость движения 110-130 км/ч. Кроме того в планах – введение финансовых гарантий качества ремонта дорог.

В частности, как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", работы по расширению проезжей части до четырех полос запланированы на таких трассах:

М-03 – на участке от г. Лубны до г. Полтава и на участке от г. Полтава до г. Валки;

М-07 – на отдельных участках трассы от г. Ковель до украино-польской границы;

Н-31 – на всей протяженности от ответвления от скоростного шоссе М-03 возле г. Решетиловка до г. Днепр.

"Работа в этом направлении имеет непосредственное влияние на ускорение движения между городами. Например, путешествие автотранспортом из Киева в Днепр протяженностью 477 км ускорится более чем на два часа и продлится вместо 6 часов 40 минут 4,5 часа", - отметили в "Укравтодоре".

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Также на 2020 год запланированы работы для будущих скоростных дорог на таких трассах:

М-06 – на двух отдельных участках трассы между г. Ужгород и г. Мукачево, что позволит ликвидировать два "узких" места и соединить эти два города скоростной трассой общей протяженностью 31 км;

Н-11 – участок от села Широкое в село Малософиевка, что позволяет завершить скоростной маршрут между г. Днипро и г. Кривой Рог общей длиной 130 км;

М-06 – между селами Грушвица Вторая и Крылов, а также Юго-Восточный объезд г. Дубно, что позволяет обеспечить скоростной маршрут от г. Ровно до границы Львовской области.

"Скорость и комфорт поездок важны для развития внутреннего рынка и туризма. Это базовые условия развития. Именно поэтому, кроме запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до четырех полос дороги Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань, а также дороги Одесса – Николаев – Херсон. Соединить украинские города качественными дорогами – одна из наших приоритетных задач", – добавил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

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Сейчас критериям скоростных дорог соответствуют такие трасс:

М-06 на участке Киев – Житомир – Ровно;

М-05 Киев – Одесса на всей протяженности;

М-01 на отрезке Киев – Чернигов;

М-29 Харьков – Новомосковск;

Н-08 на отрезке Днепр – Запорожье;

М-03 на участке Киев – Лубны;

Н-01 на отрезке Киев – Обухов.

В "Укравтодоре" также напомнили о планах обустроить разноуровневые пешеходные переходы, установить дорожные знаки со светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, а также развивать комплексы автоматической фиксации нарушений. Эти меры помогут уменьшить смертность от ДТП в Украине, считают в дорожной службе.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины представил дорожную стратегию на 2020 год. При этом глава правительства Алексей Гончарук отметил, что "работы очень много", и напомнил о том, что Украина занимает лишь 130-е место из 137 в рейтинге качества дорог по версии Всемирного экономического форума. Это место между Мозамбиком и Парагваем. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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