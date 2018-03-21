В Украине появилась программа развития дорог
До 2020 правительство планирует соединить дорогами все областные центры Украины
Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.
За пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 млрд гривен.
"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача – не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам руководителя Укравтодора Славомира Новака, за этот период планируется соединить дорогами все областные центры Украины.
Напомним, ранее Кабмин утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год.
Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.
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