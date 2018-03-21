В Украине появилась программа развития дорог

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

За пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 млрд гривен.

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача – не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам руководителя Укравтодора Славомира Новака, за этот период планируется соединить дорогами все областные центры Украины.

Напомним, ранее Кабмин утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.