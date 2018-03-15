В Украине проверят все отремонтированные дороги: Гройсман объяснил, зачем это нужно

В Украине пройдет проверка качества дорог. С такой инициативой выступил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба правительства. В первую очередь, проверят все дороги, которые были отремонтированы в 2017 году.

Гройсман потребовал, чтобы подрядчики, которые работают некачественно, были привлечены к ответственности.

"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочного плана проверки и решения о создании контрольных групп для проверки дорог. Все исправления дорожных работ должны проходить за счет подрядных организаций которые некачественно выполнили свою работу", – сказал Гройсман.

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Глава правительства обратил внимание, что сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы, но с наступлением тепла все должно заработать очень быстро.

"В этом году мы приступим к работе в апреле. Надо разобраться со всеми подрядчиками, со всеми службами, чтобы они были готовы", – сказал Гройсман.

В 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года. Дорожные работы велись на трассах по всей территории Украины. Дорожный бюджет 2017 года превысил 30 млрд грн.

В свою очередь, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках программы развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы планирует соединить все региональные центры страны качественными дорогами.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также пообещал, что строить дороги в Украине будут по-новому: