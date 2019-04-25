В Украине пустят 24 дополнительных поезда на Пасху и майские: список обновился

Еще пять составов "Укрзализныци" совершат добавочные рейсы

Фото: Pixabay

"Укрзализныця" (УЗ) назначила на время пасхальных выходных дополнительный поезд № 249 Киев – Черновцы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, теперь на Пасху и майские праздники назначено 24 дополнительных поезда. Ранее сообщалось о 19 дополнительных поездах. Кроме того, УЗ назначила дополнительные рейсы пяти поездов, а также поезд № 210 Киев – Мариуполь, которым отправятся участники фестиваля "Гогольфест".

Назначены такие дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев – Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая. № 197/198 Киев – Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 26, 30 апреля и 4 мая. № 207/208 Киев – Ужгород отправлением из Киева 26, 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода – 27 апреля, 1 и 5 мая. № 235/236 Киев – Ужгород отправлением из Киева 25, 29, 30 апреля, 3 и 4 мая из Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27 апреля. № 211/212 Киев – Львов будет курсировать из Киева и Львова 25, 26 апреля, обратно из Львова – 25 и 27 апреля. № 217/218 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева 29, 30 апреля, 3 и 4 мая, из Львова – 30 апреля и 4 мая. № 755/756 Киев – Львов отправится во Львов 27 апреля и 2 мая. В обратном направлении 26 апреля и 1 мая. № 177/178 Киев – Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая. № 293/294 Киев – Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая. № 249/220/250 Киев – Черновцы до Черновцов отправится 26, 29 апреля и 3 мая. Из Черновцов – 27, 30 апреля и 4 мая. № 295/296 Киев – Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая, из Жмеринки 25 и 30 апреля. № 161/162 Киев – Николаев осуществит рейсы из Киева 25, 27 апреля, 1 и 5 мая, из Николаева 24, 26, 30 апреля и 4 мая. № 221/222 Киев – Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы 25 и 29 апреля. № 223/224 Киев – Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая. № 297/298 Киев – Херсон отправится из Киева 30 апреля, 4 мая, из Херсона 27 апреля. № 179/180 Киев – Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 26, 27 апреля, 1 и 5 мая. № 282/237 Киев – Днепр отправляться из Киева и Днепра 26 апреля и 1 мая. № 283/284 Киев – Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога 25 апреля. № 292/291 Киев – Днепр будет курсировать в Киев 1 и 5 мая, обратно из Днепра 26 апреля и 3 мая. № 163/164 Киев – Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая. № 205/206 Покровск – Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях. № 258/227 Одесса – Ужгород 26, 30 апреля отправится из Одессы, из Ужгорода 27 апреля и 1 мая. № 167/168 Львов – Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая из Львова и Одессы. № 232 Львов – Запорожье будет курсировать до Запорожья 25 апреля, 1, 3 и 5 мая. До Львова поезд отправится 26 апреля, 2, 4 и 6 мая.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов:

№ 111/112 Харьков – Львов, из Харькова 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая. Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая. № 669/670 Кременчуг – Бахмач, отправление из Кременчуга и Бахмача 2 мая. № 773/774 Киев – Шостка, отправление из Киева и Шостки 1 мая. № 781/782 Киев – Львов, отправление из Киева и Черкасс 1 мая. № 779/780 Сумы – Киев – Винница, отправление из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.

Впрочем, УЗ может и в дальнейшем назначать доппоезда – если билеты на существующие раскупят. Всего планируется до 30 пассажирских поездов на 100 рейсов, что позволит обеспечить дополнительную перевозку более 100 тыс. пассажиров.

Напомним, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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